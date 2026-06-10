【モデルプレス＝2026/06/10】クリエイターのしなこが6月9日、自身のInstagramを更新。母との上海ディズニーリゾートでの様子を披露し、反響を呼んでいる。【写真】登録者数130万人超30歳YouTuber「笑顔がそっくり」上海ディズニーで母顔出し◆しなこ、母との2ショット公開しなこは「上海ディズニー 久しぶりのしなマミー登場」とつづり、リール動画を投稿。ズートピア・テーマランドの前で母親と並んで踊る様子を披露した。しなこ