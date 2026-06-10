【モデルプレス＝2026/06/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが6月8日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの私服を披露し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女「大人っぽくて素敵」センター分け・ノースリトップスで雰囲気ガラリ◆りんか、センター分け前髪とノースリーブトップス姿披露りんかは「韓国ってどこも映える一」と韓国での写真を複数枚投稿