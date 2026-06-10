【モデルプレス＝2026/06/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが6月8日、自身のInstagramを更新。透け感のあるワンピース姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「抜群のスタイル」透け感ミニワンピから美脚スラリ◆藤田みあ、ミニ丈ニットワンピースで際立つ美脚藤田は「19歳最後の投稿」とつづり、屋外での写真を複数枚