国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア２０２６（ＳＳＦＦ＆ＡＳＩＡ）」のアワードセレモニーが１０日、都内で行われ、イベント前のレッドカーペットにタレントのＬｉＬｉＣｏと俳優の別所哲也が登場した。フェスティバルアンバサダーを務めるＬｉＬｉＣｏは、赤い着物に金の帯を合わせて登場。帯には夫で元純烈の小田井涼平の母からのもらった万華鏡のアクセサリーを身に付けており、「小田井