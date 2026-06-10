6月10日は「こどもの目の日」 6月10日は「こどもの目の日」です。日本眼科医会などが「6歳で視力1.0」を保つよう呼びかけています。近年、子どもの近視が増加していて、岡山・香川でもその割合は全国平均を上回っています。その要因と対策を取材しました。 子どもの「視力」について、子育て世代はどう感じているのでしょうか？ （保護者は―）「ゲームとかYouTubeばっかり見るんで仕方ない。悪くなりますよ