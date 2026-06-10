原宿から世界へアイドル文化を発信するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．（カワイイラボ）」から誕生した女性９人組グループ「ＭＯＲＥＳＴＡＲ」が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで開催された「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」に出演した。イベント２日目となったこの日、ライブのオープニングアクト最終盤に登場。体調不良の鈴木花梨と山本るしあを除く７人で、新曲「ＷＩＴＨＫ