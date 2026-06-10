◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の橋上秀樹監督代行は、この日から三木監督の休養に伴い就任した楽天の塩川達也監督代行との「代行対決」に臨む。橋上監督代行は０５年から楽天のコーチ。塩川監督代行は０４年ドラフト５巡目で、同じ０５年から楽天に入団し、橋上監督代行がコーチを務めた０９年まで５年間ともに戦った。コーチと選手という関係だった塩川監督代行