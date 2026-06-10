歌手の近藤真彦が１０日、テレビ大阪のバラエティー番組「大阪おっさんぽ」（土曜・後６時５８分、７月４日から土曜・後７時５４分）の収録に参加。天満橋と京橋周辺をブラリ訪れてから、大阪市中央区の同局で番組ＭＣのメッセンジャー・黒田有とともに取材会に臨んだ。近藤は念願の番組出演、黒田はスーパースターとの共演でハイテンションになったことを打ち明けた。マッチはかつてＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜・後１時５