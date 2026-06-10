モデルでタレントの鈴木奈々（３７）がＳＮＳを更新。“ビフォーアフター”ショットを披露し話題を呼んでいる。鈴木は１０日に、自身のインスタグラムを更新。「４年前の私と比べてみた！左が４年前！右が今の私です！」とつづり、書き出すと、“４７キロバージョン”と、“５２キロバージョン”を並べて披露。「左が４７キロの時で、右が５２キロです４年で５キロ増えた！最近ふっくらしたって言われます今の体型も好きで