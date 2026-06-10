山形県内は7月11日から各地で海開きが行われます。海水浴シーズンの到来を前に10日、自動車販売店の社員たちが、鶴岡市の湯野浜海水浴場を清掃しました。この活動は、自動車販売会社で組織する「南東北ホンダ会県支部」が海水浴シーズンを前に行ったものです。10日は「山形県HondaCars」5社の社員やその家族など65人が、鶴岡市の湯野浜海水浴場のビーチに落ちていたごみを拾いました。参加者「ありますねごみ。