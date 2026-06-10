山形県が創設を検討している「クマ出没特別警報」について、吉村知事は10日、市町村へのアンケート結果などをもとに創設の時期や運用方法を検討していく方針を示しました。創設が検討されている「クマ出没特別警報」は、山菜採りの自粛など、現在、県内に発表されている「クマ出没警報」よりも高い規制を設けることが想定されています。吉村知事は10日の定例会見で、「特別警報」の具体的な内容などは現時点で決まっていない