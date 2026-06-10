高知県土佐清水市の公共工事をめぐり、公契約関係競売入札妨害の罪に問われている男2人の判決公判が開かれ、高知地裁は2人にそれぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。公契約関係競売入札妨害の罪に問われていたのは四万十市の会社役員・榮勇男被告（84歳）と四万十市の元会社役員・小野和幸被告（66歳）の2人です。起訴内容などによりますと、両被告はすでに有罪判決を受けた前土佐清水市長と元土佐清水市議と共謀し2025