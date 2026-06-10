東根市で10日、10年目を迎えた国の地理的表示保護制度「GI」に登録されている「東根さくらんぼ」の品評会が開かれました。テーブルに並べられたのは、市内の生産者が栽培した「佐藤錦」。ことしは、パック詰めとバラ詰め合わせて、去年より11箱多い60箱が出品されました。3人の審査員はまず、バラ詰めのサクランボを一粒一粒チェックしていきます。審査委員長県北村山農業技術普及課工藤信課長「いやー、ちょっとレ