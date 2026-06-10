９日、湖北省宜昌市の三峡集団長江希少魚類飼育センターを見学する視察活動の参加者。（宜昌＝新華社記者／杜子璇）【新華社宜昌6月10日】中国国務院新聞（報道）弁公室が主催する人権をテーマとした視察交流事業「人権行動看中国・2026」の湖北省での活動が7〜9日に行われた。各国の代表や専門家が公園や街中、ハイテク企業を訪れ、中国の発展とともに人々の暮らしが向上している様子を視察した。８日、湖北省宜昌市の長