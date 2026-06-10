台湾がアメリカから購入した高機動ロケット砲システム「ハイマース」の実弾射撃を台湾西部で初めて実施しました。台湾メディアによりますと、台湾軍は10日、西海岸でハイマースを使った実弾射撃による性能検証を実施しました。台湾西部での実施は初めてだということです。訓練では3回に分けてロケット砲を発射し、海上の目標を攻撃したほか、複数のロケット砲を同時に着弾させる訓練も実施したということです。一方で、発射予定だ