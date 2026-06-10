イラン・テヘランにいる増尾記者から、最新情報を中継でお伝えします。イランの攻撃による中東諸国の被害ですが、限定的にとどまっているとみられます。ヨルダン軍は、イランからミサイル5発が発射されたものの、すべて迎撃したと発表。破片が落下しましたが、けが人は確認されていません。ほかにバーレーンなどでもイランの攻撃を迎撃したと主張しており、イランの攻撃は一定程度、抑制的だったものと考えられます。Q.攻撃の応酬