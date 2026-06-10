開幕まであと1日となったサッカーのFIFAワールドカップで、イランサッカー連盟はイランに割り当てられていた観戦チケットが取り消されたと明らかにしました。ワールドカップでは、各国に自国代表が出場する試合のチケットの約8％が割り当てられ、サポーター向けに販売できる仕組みですが、イランサッカー連盟は9日、イランに割り当てられていたチケットが取り消されたと発表しました。イランでは、国内のサポーター向けにチケット