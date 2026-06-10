俳優の本木雅弘さんを、長年の友人である写真家の中村一弘さんが撮影したフォトブック「awai 刹那と永遠のまにまに」刊行を記念して東京・渋谷で開催される写真展「"awai" Masahiro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition」の内覧会に、本木さん、中村さんが揃って登場しました。【写真を見る】【本木雅弘】還暦記念の写真集発売！若々しさの秘訣をツッコまれ「懸命に化粧をしていて...」とかわいらしく照れ笑い本木さんは