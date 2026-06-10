＜ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026アワードセレモニー＞◇10日◇LINE CUBE SHIBUYAデニス植野行雄（44）が、東京都とSSFF＆ASIAとの企画「Generative Tokyo Project（ジェネラティブトウキョウプロジェクト）」として製作された「彼方の声」（野上鉄晃監督）の出演者として登壇。首都・東京の魅力は？と聞かれ「東京の魅力？やっぱデカいな。国際的で。今日も入り口に行ったら、海