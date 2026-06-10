銀座一等地にある百貨店「松屋銀座」の階段にできた大行列。店頭には「松屋の、松屋は、こちら」と掲げられた看板がありました。皆さんのお目当ては、銀座の百貨店「松屋」に10日オープンした、牛丼チェーン店「松屋」のテイクアウト専門店の牛めしです。販売されているのは、ただの牛めしではありません。素材にこだわり、牛肉は最高級の神戸牛。お値段は通常の並盛牛めし約3杯分の1390円と、まさに高級牛めし。先頭に並んでいた