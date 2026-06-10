俳優の本木雅弘（60）が10日、都内でフォトブック「awai刹那と永遠のまにまに」（12日発売、トゥーヴァージンズ刊）メディア内覧会に登壇した。還暦という人生の節目を迎えた本木の“現在地”を写し出すフォトブックで、映画「黒牢城」の制作の合間を縫って撮影が実施された。長年の友人である写真家・中村一弘が撮影し、京都で行われた映画撮影のオフタイムを捉えた様子、英ロンドンで一人で過ごす姿が切り取られている。1999年