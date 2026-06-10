歌手近藤真彦（61）が10日、テレビ大阪のバラエティー「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分、7月4日から土曜午後7時54分＝関西ローカル）にまさかの出演を果たし、大阪市の同局で行われた取材会に出席した。同番組は3人の“おっさん”が大阪の街を散歩し、おっさんのフィルターを通し大阪の街の魅力を再発見するというもの。近藤はお笑いコンビ、メッセンジャー黒田有、弁護士の橋下徹氏とともに、天神祭を控える天満橋とディープ