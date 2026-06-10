高校生を対象にした合同の企業説明会が由利本荘市で開かれました。企業側は少しでも興味を持ってもらおうと、仕事のやりがいや魅力を伝えながら生徒たちと交流していました。慢性的な人手不足などを背景に高校生優位の「売り手市場」が続く中、県内でも新規の採用者を増やしたい企業による人材獲得競争は激しさを増すばかりです。こうした中、100の企業や団体が集まる県内最大規模の合同就職説明会が開かれ、260人余りの高校生が参