初夏の味覚、サクランボのシーズン到来です。県内有数の産地、湯沢市の三関地区で主力品種の佐藤錦の収穫が始まりました。今年も甘みが乗ったおいしいサクランボに仕上がっているということです。真っ赤に色づいた初夏の味覚、サクランボ。県内有数の産地、湯沢市の三関地区です。10日から主力品種の佐藤錦の収穫が始まりました。約60アールでサクランボを栽培している藤山真一郎さんも朝から収穫作業を始めました。三