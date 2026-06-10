7月3日に日本公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』のワールドプレミアが、日本時間6月10日に米ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターで開催。レッドカーペットには日本から広瀬アリスが参加し、最先端タブレットのリリーパッド役の日本版声優を務めていることが発表された。 参考：ジェシーが“絆”を取り戻すために立ち上がる『トイ・スト&#