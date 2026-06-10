「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。6月9日（火）の放送は、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから、神谷健太、陣、長谷川慎、藤原樹、吉野北人が登場。誰が一番頼れる男なのかを決める「ストロングマン選手権」を開催！ 【動画】THE RAMPAGEで一番男らしいのは吉野北人!?鋭い眼差しであのちゃんの“圧”に対抗アジア圏でも熱狂的な人気を誇る16人ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE。メンバーの中