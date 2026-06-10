6月9日午後5時半すぎ、東京都文京区音羽の交差点付近で、乗用車3台が激しく衝突する連鎖事故が発生した。現場の交差点は一時騒然となり、救急車やパトカーが次々と駆けつける事態となった。事故に関係した乗用車のうち2台はテスラ、ポルシェといった高級外車。警視庁はポルシェを運転していた20代の男を現行犯逮捕した。 《画像》「ポケットに手をつっこんで…」現行犯逮捕されたポルシェを運転していた男と騒然となった現