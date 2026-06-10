皇族数の確保策をめぐって、各党の代表者らが話し合う全体会議が開かれました。会議は先ほど終了し、「立法府の総意」がまとまりました。「立法府の総意」をまとめるため、午後3時半から始まった全体会議。衆参両院の正副議長はこれまでに、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案を「いずれも了」とするとりまとめ案を示していて、きょう、了承を得たい考えです。森英介