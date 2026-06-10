俳優の別所哲也、タレントのLiLiCoが10日、都内で行われた「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」（SSFF & ASIA）アワードセレモニーに登壇。映画祭の代表を務める別所哲也が、アンバサダーのLiLiCoをエスコートしながら登壇した。【写真】満面の笑み！白のロングコートを着た小池百合子都知事会場には多くの人が詰めかけ、別所は「3階席まで完売御礼でございます」と満面の笑み。LiLiCoは「今まで頑張ってシ