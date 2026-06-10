課題はあるものの、各党の「最大公約数」として総意をまとめることはできるのか。およそ1時間で終了した、皇族数の確保策をめぐって各党の代表者らが話し合う全体会議のあと、衆議院の森議長は…森英介 衆院議長「立法府の総意のとりまとめとし、政府に法制化を要請することとしました。いろんな意見の違いがある中で、最良のものができた」「立法府の総意」を決定したと明らかにしました。「養子案」に否定的な見解を示して