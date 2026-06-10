9日、栃木県宇都宮市の住宅街に現れたクマ。 川を泳いだあと、垂直に近いコンクリートの壁を器用に這い上がります。フェンスを登りきると、奥へ歩いていき…近くの住宅の庭に居座ります。 （取材班リポート）「盾やさすまたを持った警察関係者10人以上が民家にかけつけています」 隣の住宅の貯水槽の上で猟友会のメンバーが警戒を続ける中、午後2時半ごろ、麻酔銃を持った宇都宮動物園の職員が準備を