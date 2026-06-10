2020年7月豪雨の被災者からで住宅の再建工事代金をだまし取ったとして罪に問われた人吉市の「匠工務一級建築士事務所」の元代表・山口卓三被告（77）に、懲役3年6か月の判決が言い渡されました。 【写真を見る】【熊本豪雨→詐欺】被災者から1500万円を詐取した男に懲役3年6か月熊本地裁判決 再建工事を行う意思がない被災者から… 判決によりますと、山口被告は、再建工事を行う意思がないにもかかわらず、豪雨で被災した