コンビニチェーンのミニストップは、アプリ会員を対象に店内淹れたてコーヒーのSサイズが無料になるクーポンの配布を開始した。6月5日から毎週金曜日限定で実施しており、ホットまたはアイスのいずれか1杯を無料で楽しめる。【写真】ミニストップの名物の1つといえば…“1.5倍化”したXフライドポテト今回の企画は、ミニストップアプリ限定のキャンペーンとして展開。対象となるのは店内で提供する淹れたてコーヒーのSサイズ。