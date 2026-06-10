10日午後6時1分ごろ、三重県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奈良県で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、三重県の熊野市です。【各地の震度詳細】■震度2□三重県熊野市■震度1□三重県尾鷲市大台町玉城町三重紀北町三重御浜町紀宝町