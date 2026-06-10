「サケコンペティション」の表彰式で写真に納まる受賞者＝10日午後、東京都港区市販する日本酒の品評会「サケコンペティション」の2026年の結果が10日、発表となった。手頃な価格の純米酒部門は今西酒造（奈良県桜井市）の「みむろ杉ろまんシリーズDioAbita」が1位に選ばれた。今年は清酒1139点が出品、自慢の味を競った。購入が可能なお酒を対象とすることで、身近な存在として魅力を伝える狙い。東京の酒販店など