◇交流戦楽天―巨人（2026年6月10日楽天モバイル）三木肇監督（49）が休養し、ヘッドコーチから新たに指揮を執ることになった楽天・塩川達也監督代行（43）がいきなりアクシデントに見舞われた。先発の古謝が初回、1死三塁の場面でわずか10球投げただけで何らかの異変が発生し、一旦ベンチに下がった。治療後に再びマウンドに戻ったが、“初采配”は思わぬスタートとなった。古謝はこの回、先頭の浦田に死球。二盗を