衆院法務委で答弁する高市首相＝10日午後高市早苗首相は10日の衆院法務委員会で、自民党総裁選での中傷動画作成疑惑を巡り、作成者とされるIT会社代表男性と公設第1秘書との会話を録音したとされる音声データを秘書に確認したところ「自分の声に似ているように思うが、内容も含め確信を持てない」との回答があったと説明した。音声データが秘書の声と一致していれば、男性と首相陣営側に面識があったことを裏付けるものとなり