創薬の新興企業「サンバイオ」（東京）は１０日、外傷による脳損傷を治療する再生医療製品「アクーゴ」の患者への投与を今秋にも始めると発表した。医療現場での使用は、厚生労働省が公的医療保険の対象としてからは初めてとなる。アクーゴは健康な人の骨髄液の細胞を加工・培養した再生医療製品で、脳に注入して神経細胞を修復させる。厚労省が２０２４年に条件・期限付き承認（早期承認）し、今年５月には公的医療保険の対象