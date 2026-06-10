フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。出産後の産後ケアホテル滞在を振り返った。岡副は2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を発表。24年5月、第1子女児の出産を報告した。岡副は蒲生について「海外遠征とか、基本は国内の出張が多いので、3カ月いないことも」「今月も末からまるまる1カ月いない予定なんですけれど」と打ち明けた。