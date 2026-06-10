アメリカの雑誌「タイム」は9日、スポーツ界で最も影響力のある100人を発表し、ドジャースの大谷翔平選手が選ばれました。タイム誌は9日、スポーツ界で最も影響力のある100人にロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手を選出したと発表しました。記事では、2年連続のワールドシリーズ制覇や4度のMVP受賞を紹介したうえで「地球上で最も偉大な野球選手」だとしています。また、投打二刀流の活躍について「彼をまねようとしても、匹