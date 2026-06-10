秋元康氏プロデュースのアイドルグループWHITE SCORPIONが10日、都内で、冠番組「【ホワイトスコーピオン完全ガイド！】初見さんいらっしゃい！〜3カ月連続推し所ぜんぶ教えます〜」の収録取材会を行った。結成約3年半を迎えたグループは5月30日、池袋西口公園で3000人動員を目標としたリリースイベントを行い、目標未達ながら2800人を超える過去最大規模の動員を達成した。最年長ALLY（26）は「1年前は目標や壁を越えなきゃって必