【モデルプレス＝2026/06/10】国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）の開催ウィークにて、6月9日、KroiとChevonによるツーマンライブ「Kroi×Chevon 2-Man Live」が東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で開催された。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ◆Kroi×Chevon 、ツーマンライブ開催6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」。これに先駆け、6月5日か