【モデルプレス＝2026/06/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が6月9日、自身のInstagramを更新。黒で統一されたシックなコーディネートを披露し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」5回参加美女「透け感がセクシー」ウエスト透けたキャミ姿◆瀬川陽菜乃、美ウエスト際立つレースキャミ姿瀬川は「明日も明後日も明明