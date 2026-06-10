【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の吉沢亮が主演を務めた映画「国宝」が6月6日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。【写真】「国宝」吉沢亮を絶賛した世界的俳優◆メガヒット映画「国宝」ついに配信開始観客動員数1415万人、興行収入200億円を突破するという歴史的メガヒットを記録した「国宝」。その熱狂は国内に留まらず、「第98回米アカデミー賞」でのメイクアップ＆ヘアスタイリング賞ノミネー