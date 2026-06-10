坪尻駅側から8日午前6時に撮影（JR四国提供） JR四国は、土讃線の坪尻駅～箸蔵駅間（ともに徳島・三好市池田町）で8日午前2時ごろに発生した斜面崩壊の影響で、琴平～阿波池田間でバスによる代行輸送を行っていましたが、11日始発から列車の運転を再開する予定だと発表しました。 なお、復旧工事の進捗によっては運転再開時刻が変更になる場合もあるため、今後の運行情報にご注意ください。