【あの頃、テレビドラマは熱かった】取材会で武田鉄矢に「朝メシは大事！」と5分くらい説教された「過ぎし日のセレナーデ」（1989年／フジテレビ系）◇◇◇昭和が終わり、4月には消費税が導入された1989年。近所の小さな個人商店で3％が上乗せされるたびに「納入するほどの売り上げないだろ」と苛立っていた秋、そのドラマが始まる。上司にお供した銀座で、和服の美女が水割りを作りながら僕に言った。「あれ