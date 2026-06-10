米沢市立病院で金庫に保管していた現金15万5000円が無くなっていたことが分かりました。市は盗難被害の可能性があるとして警察に被害届を提出し10日までに受理されました。市によりますと、米沢市立病院では自動精算機の中の釣銭が不足した場合に備え、1階の市立病院医事課内にある金庫に現金80万円を入れ鍵をかけて保管していました。ことし3月16日朝、金庫内の現金を確認したところ、1万円札13枚、500円硬貨50枚の合わせて15万50