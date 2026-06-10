竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「ホントに今年の夏は暑くなるのか！？世界平均気温は史上最高で推移と予測されているが！？」を公開した。動画では、世界気象機関（WMO）などが予測する「観測史上最高レベルの暑さ」に対し、気象データの解釈や「温暖化ビジネス」の存在を指摘し、独自の視点から反論している。 竹田氏は冒頭、今年の気候について「4月とか3月とか寒くなかった？」と自身の体感を語り、世界平均気