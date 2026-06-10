(C)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会 Prime Videoは、TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」を、7月9日より毎週木曜日0時15分にプライム会員向けに世界独占配信する。テレビ朝日系列での毎週水曜日23時45分からのテレビ放送開始直後からの配信となる。合わせて新スポット映像が公開された。 同名小説を原作としたアニメの第2期。片田舎の剣術師範でありながら