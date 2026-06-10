10日午後6時1分ごろ、三重県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は奈良県で、震源の深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、三重県の熊野市です。 【各地の震度詳細】■震度2□三重県熊野市 ■震度1□三重県尾鷲市大台町玉城町三重紀北町三重御浜町紀宝町津市松阪市名張市□